Tesla'ya bir cinsel taciz davası daha açıldı

Tesla'ya bir cinsel taciz davası daha açıldı

Bir aydan kısa süre içerisinde Tesla, ikinci kez bir kadın çalışan tarafından dava edildi. Davanın konusu ise yine fabrikalardaki cinsel taciz.

Geçtiğimiz haftalarda Tesla'nın Kaliforniya'daki Fremont fabrikasında çalışan bir işçi olan Jessica Barraza, gece vardiyasında çalıştığını ve iş arkaşları ve amirleri tarafından sürekli olarak sözlü ve fiziksel tacize uğradığını söyleyerek mahkemenin yolunu tutmuştu.

"YÖNETİCİLER TACİZ UYGULUYOR"

Barraza, "Tesla'daki yaygın cinsel taciz kültürü, denetçiler ve yöneticiler tarafından biliniyor ve genellikle onlar tarafından uygulanıyor. Ancak Tesla bu konuda sesini çıkarmıyor." demişti.

Tesla çalışanı, üç yıl boyunca tacize maruz kaldığını, bu durumu defalarca insan kaynakları ekibine bildirmesine rağmen herhangi bir geri dönüş almadığını söylüyor.

İKİNCİ BİR TACİZ DAVASI DAHA

Yine aynı fabrikada montaj hattında çalışan Erica Cloud, Kaliforniya mahkemesine yaptığı başvuruda aralarında eski yöneticisinin de olduğu kişilerin “düzenli olarak” tacizine uğradığını iddia etti.

Cloud, yöneticisini Tesla’nın insan kaynaklarına şikayet etmesinin ardından, diğer yöneticilerin misilleme tepkisi ile karşılaştığını söyledi.

BAZI ÇALIŞANLAR DOĞRULADI

Fremont fabrikasındaki üç mevcut ve eski Tesla çalışanı, ilk dava açan Jessica Barraza'nın birkaç iddiasını doğrulamış ve tacize tanıklık ettiklerini söylemişlerdi.

Geçen ay bir federal mahkeme, Fremont fabrikasında bir çalışanın ırkçı tacize ve ayrımcılığa maruz kaldığını tespit etmiş, Tesla'nın çalışana yaklaşık 137 milyon dolar ödemesine karar vermişti.