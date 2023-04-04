Tesla'ya ırkçılık şoku! Eski çalışanına 3,2 milyon dolar ödeyecek Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, şirkete karşı açtığı "ırkçı taciz" davasını kazanan siyahi eski bir işçisine yaklaşık 3,2 milyon dolar ödemeye mahkum edildi.

AA & Ensonhaber

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, zaman zaman çeşitli iddialarla gündeme geliyor.

Tesla'nın eski çalışanı Owen Diaz, bir amir ve diğer meslektaşlarının kendisine karşı defalarca ırkçı hakaretler kullandığını söylemiş ve Tesla'dan 137 milyon dolar tazminat almıştı. Tesla'nın bu karara yaptığı itiraz sonuçlandı.

Tesla tazminat ödemekten kaçamadı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, şirkete karşı açtığı "ırkçı taciz" davasını kazanan siyahi eski işçisine yaklaşık 3,2 milyon dolar ödemeye mahkum edildi.

Mahkeme, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Fremont şehrinde yer alan fabrikada 2015 ile 2016 arasında asansör operatörü olarak çalışan Owen Diaz'ın, ırksal olarak düşmanca bir çalışma ortamına maruz kaldığını tespit etti.

Diaz'a 3 milyon dolar manevi tazminat ve duygusal zararlar nedeniyle 175 bin dolar tazminat ödenmesi kararı verildi.

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şirketin yeni kanıtlar sunmasına izin verilmemesi nedeniyle söz konusu sonucun çıktığını belirterek "karara saygı duyduğunu" ifade etti.

Açtığı davada siyahi işçilerin düzenli olarak fabrika duvarlarında ırkçı hakaretlerle ve banyolarda ırkçı duvar yazılarıyla karşılaştığını iddia eden Diaz, bir işçinin "günde 50-100 kez" ırkçı hakaretler duyduğunu belirtmişti.