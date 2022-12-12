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    Test aracı Orion, Ay'ın yörüngesinden Dünya'ya döndü

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adını verdiği Orion uzay aracının, Meksika açıklarında okyanusa indiği bildirildi.
    • 12.12.2022 - 02:45
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 02:46
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    Test aracı Orion, Ay'ın yörüngesinden Dünya'ya döndü

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Orion mürettebat modülü Artemis I adı verilen 25 günlük mürettebatsız test uçuşunu, Pasifik Okyanusu'nun Meksika açıklarına inerek tamamladığını belirten bir açıklama yayınladı.

    Orion, Dünya'ya indi

    Açıklamada, Orion uzay aracının mürettebat modülünün yerel saatle 11.00'de taşıma modülünden başarıyla ayrıldığı, taşıma modülünün atmosferde güvenli bir şekilde yandığı ifade edilerek, mürettebat modülünün de atmosfere giriş yaptığı kaydedildi.

    Modülün "sektirme tekniğini" kullanarak atmosfer içinde irtifasını artırıp azaltarak doğru ve tutarlı bir şekilde iniş yaptığı belirtilen açıklamada, "Orion atmosferle karşılaştığında oluşan muazzam ısının kapsülü çevreleyen havayı plazmaya dönüştürdüğü ve bunun da uzay aracıyla olan iletişimi kısa süreliğine aksattığı" bilgisine yer verildi.

    Artemis I görevi kapsamında Orion uzay aracı, yaklaşık 1,3 milyon mil (2 milyon kilometre) yol kat ederek, mürettebat kapsülünü şimdiye dek Ay'ın yörüngesinde götürebileceği en uzak noktaya taşıdı.

    Test aracı Orion, Ay ın yörüngesinden Dünya ya döndü #1

    Orion, 6 uyduyu Ay'ın yörüngesine yerleştirdi

    Bir tür test görevi olan bu uçuşun bir amacı da Orion'un altındaki hizmet modülünün 10 küçük uyduyu Ay'ın yörüngesine ve Ay'a konuşlandırmasıydı, bu uydulardan 4'ünün konuşlandırılması başarısız olurken, 6'sının başarıyla Ay'ın yörüngesine yerleştiği belirtildi.

    NASA 16 Kasım'da Orion uzay aracını Florida'nın Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatmıştı.

    Artemis I görevinin başarısıyla NASA, şimdi bu uçuşta toplanan verileri inceleyecek ve 2024'te kalkabilecek olan Artemis II görevi için bir ekip seçmeye çalışacak.

    Artemis II, astronotları Artemis I ile benzer bir yörüngeye göndermeyi, ayın etrafında uçmayı ve yüzeyine inmeyi hedefleyecek.

    Test aracı Orion, Ay ın yörüngesinden Dünya ya döndü #2

    Artemis III göreviyle Ay'a ayak basılacak

    Bu doğrultuda 2025'te başlatılması planlanan Artemis III göreviyle astronotların Ay'a yeniden ayak basması hedefleniyor.

    AA'nın haberine göre Orion, 128 kilometre irtifa ile Ay'ın yörüngesinde yüzeye en yakın konumuna gelmişti.

    Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.

    NASA, ismini Yunan mitolojisindeki Apollo'nun ikiz kız kardeşinden alan programla, Ay'a dönüşün yanı sıra Mars'a insan gönderebilecek daha uzun vadeli yolculuklar için bir Ay kolonisi kurmayı hedefliyor.

    Test aracı Orion, Ay ın yörüngesinden Dünya ya döndü #3

    Test aracı Orion, Ay ın yörüngesinden Dünya ya döndü #4


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