The Economist: Uzayda savaş, artık bilim kurgu değil ABD ile Çin arasında artan rekabetin uzaya taşınmakta olduğu belirtildi. Uzayın savaş arenasına dönüşebileceğine dikkat çekilerek, "Uzayda üstün olmazsanız Dünya'daki savaşları kaybedersiniz" denildi.

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Uzaya uydu gönderme konusunda ülkeler arasındaki rekabet kızışıyor.

İngiltere merkezli The Economist dergisi, uzayda savaş ihtimalinin ortaya çıkmaya başladığını yazdı.

Uzayda savaşın artık bilim kurgu olmaktan çıktığı belirtilerek, ABD'nin Çin ve Rusya'ya karşı mücadelesi irdelendi.

Uzayda savaş tehlikesi

Dünyanın büyük güçleri arasındaki bir sonraki savaşın uzayda çıkacağının sıklıkla söylendiği anımsatılarak şöyle denildi:

Ülkeler uzayda yeni yetenekler geliştirmek için yarışıyor. Bazıları da atmosferin ötesinde savaşacak güç ve silahları üretiyor.



İran, 28 Ocak'ta üç uydu fırlattığını söyledi. Batılı ülkeler, bunların balistik füze programında kullanılabileceğinden endişeli.



Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, uzay savaşında yeni sayfa açtı. Ancak Amerika'nın en büyük korkusu, ona yetişmek isteyen Çin.

ABD fırlatılan füzeleri takip ediyor

Amerikalı generallerin, Colorado Springs'teki Uzay Komutanlığı karargahından "evreni incelediği", Ukrayna'dan Irak'a ve Kuzey Kore'ye kadar günde fırlatılan yaklaşık 15 füzeyi takip ettiği belirtildi.

Ayrıca uyduların hızla yayılmasını, yörüngedeki çöp yığınlarını ve nesnelerin atmosfere yeniden girişini de izlediklerine dikkat çekildi.

"Uzayda üstün olmazsanız Dünya'daki savaşları kaybedersiniz"

Uzayın yalnızca barışçıl keşifler için bir yer olmadığı, aynı zamanda gelecekteki savaşların arenasına dönüşmeye başladığı kaydedildi.

Kara, deniz ve havaya hakimiyet kadar uzayın kontrolünün de önemli olduğu ifade edilerek şunlar aktarıldı:

Uzay teknolojisi, diğer tüm alanlardaki askeri kuvvetleri daha güçlü hale getiriyor. Uzayda üstünlüğü kaybederseniz Dünya'daki savaşları kaybetme riski yaşarsınız.

Uzayda önde olma çabası

Uyduların, ABD ile Çin arasında gelecekte çıkması muhtemel çatışma sırasında hedefleri bulmak ve yok etmek için gerekli olacağına vurgu yapıldı. Buna karşılık ABD'nin, uzaydaki üstünlüğünü koruma çabalarını artırdığının altı çizildi.

Sivil teknoloji ve uzay silahı karmaşası

Uzaydaki rekabetin yeni olmakla birlikte belirsizliğini koruduğu belirtilerek şöyle denildi: