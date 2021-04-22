THODEX CEO'su Faruk Fatih Özer yurt dışına kaçtı

Yerli kripto para borsası THODEX'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Özer'in Tayland’a gitmiş olabileceği söyleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda 2 milyon adet Dogecoin dağıtarak oldukça ses getiren yerli kripto borsası THODEX, birkaç gün süren işlem kesintilerinin ardından dün tamamen kapanmış ve biz de bu haberi sizlerle paylaşmıştık.

Birçok kullanıcı, yerli borsanın kendilerini mağdur ettiğini belirterek sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışıyor.

Yeni ortaklık teklifleri aldıklarını, bu teklifleri kabul ettiklerini ve anlaşma tamamlanana kadar tüm işlemlerin durdurulduğunu söyleyen THODEX'in bu açıklaması, kullanıcılara pek de inandırıcı gelmiyor.

16,4 MİLYAR TL İLE YURT DIŞINA KAÇTI

Thodex mağdurlarının avukatı Oğuz Evren Kılıç, THODEX'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarlık (16,4 milyar TL) kripto parayla İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına çıktığını tespit ettiklerini ve Tayland’a gitmiş olabileceğini söylüyor.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK DOLANDIRICILIK VAKASI"

Avukat, THODEX'te 400 bin kişinin hesabının bulunduğunu ve bunlardan yaklaşık 391 bininin aktif hesap olduğunu belirterek “Borsada aylık 100 milyar lira yani yaklaşık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu öğrendik. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını hesaplıyoruz. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası.” diye konuştu.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Faruk Fatih Özer’in Twitter hesabını kapatması da kullanıcıların şüphesini daha da artırmıştı.

TOSUNCUK MEHMET AYDIN'I GEÇTİ

Bu durum, kısa süre önce Çiftlikbank adıyla yaptığı dolandırıcılıktan sonra 1,5 milyar dolarla Uruguay'a kaçan tosuncuk Mehmet Aydın'ı da hatırlattı. Ancak Faruk Fatih Özer'in yaptığı 2 milyar dolarlık vurgun Çiftlikbank'ı da geride bıraktı.

Yatırımcılar ise THODEX'in yatırımcı çekmek için platformu kullananlara 2 milyon Dogecoin dağıttığına dikkat çekiyor. Özellikle son kampanya ile yatırımcıların yatırımlarını diğer borsalardan bu platforma taşıdığı belirtiliyor.

Ayrıca şirketin kurulduğu dönem de adını duyurmak için çekilişle Porsche verdiği belirtiliyor.

THODEX: ORTAKLIK TEKLİFLERİ VAR, SİTE KAPALI

Şu anda THODEX'e girmek isteyen kullanıcılar bir uyarı mesajıyla karşılaşıyor.

THODEX uyarı mesajında; yeni ortaklık teklifleri aldıklarını, bu teklifleri kabul ettiklerini ve anlaşma tamamlanana kadar tüm işlemlerin durdurulduğunu söylüyor.

THODEX'e girmek isteyen kullanıcıların karşısına aşağıdaki mesaj çıkıyor:

“Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir.

İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.”