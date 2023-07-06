Threads'ten büyük atak: 30 milyon kullanıcı sayısına ulaştı Meta tarafından geliştirilen ve Twitter'ın rakibi olarak görülen sosyal medya uygulaması Threads, daha ilk günden 30 milyon kullanıcıya ulaşarak önemli bir adım atmış oldu.

AA

Twitter'a rakip çıktı...

Facebook'un çatı şirketi Meta, yeni sosyal medya uygulaması Threads'ı kullanıma açtı.

Uygulama ilk 7 saatte 10 milyon kullanıcıyı geçti. Meta'nın Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'den kullanıcı sayısına ilişkin yeni bir paylaşım geldi.



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Threads 30 milyon kullanıcıya ulaştı

Zuckerberg, Threads hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah itibarıyla Threads'e kayıt olanların sayısının 30 milyonu bulduğunu açıkladı.

Zuckerberg, "Özel bir şeyin başlangıcı gibi geliyor, ancak uygulamayı geliştirmek için önümüzde yapacak çok işimiz var." ifadelerini kullandı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i dün kullanıma sunmuştu.

Zuckerberg, daha önce de Snapchat ile TikTok'un özelliklerini Instagram'da "Hikayeler" ve "Reels" adı altında kopyalamakla eleştirilmişti.

Twitter'dan Meta'ya dava tehdidi

Öte yandan haber sitesi Semafor tarafından, Twitter'in avukatı Alex Spiro'nun Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e gönderdiği mektup yayınlandı.

Meta'nın geçen yıl eski Twitter çalışanını işe aldığına işaret eden Spiro, şirketin kasıtlı olarak bu çalışanları birkaç ay içinde Meta'nın "taklit" Threads uygulamasını geliştirmeleri için görevlendirdiğini iddia etti.

Spiro, "Twitter, fikri mülkiyet haklarını sıkı bir şekilde uygulama niyetinde ve Meta'nın Twitter'in her ticari sırrını veya son derecede gizli bilgilerini kullanmayı durdurması için acil adımlar atmasını talep ediyor." ifadesini kullandı.

Twitter'in avukatı, sosyal medya şirketinin, fikri mülkiyetinin Meta tarafından daha fazla kullanılmasını önlemek için daha fazla bildirimde bulunmaksızın hem hukuki yollara hem de ihtiyati tedbire başvurma hakkı dahil ancak bunlarla da sınırlı olmamak üzere tüm haklarını saklı tuttuğunu kaydetti.

Threads nasıl çalışıyor

Uygulamanın ana akışı, takip ettiğiniz hesapların gönderilerinin yanı sıra Instagram'ın algoritması tarafından önerilen hesapları gösteriyor.

Threads'te bir içeriği kendi yorumunuzla yayınlayabiliyorsunuz. Yanıtlar, ana akışta yer alıyor.

Gönderiler, en fazla 500 karakter uzunluğunda olabiliyor. En fazla 5 dakika uzunluğunda videoların yanı sıra fotoğraflar da paylaşılabiliyor.