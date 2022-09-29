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    TikTok, 113 milyondan fazla videoyu kaldırdı

    Geçtiğimiz nisan ve haziran ayları arasında, TikTok platformundan 113 milyondan fazla video silindi.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 17:46
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    TikTok, 113 milyondan fazla videoyu kaldırdı

    Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

    ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çin ile ilgili veri güvenliği endişeleri nedeniyle uygulamanın Android ve iOS'tan kaldırılması için talepte bulunmuştu.

    113 milyondan fazla videoyu kaldırdı

    TikTok yeni şeffaflık raporunu yayınladı. Buna göre geçtiğimiz nisan ve haziran ayları arasında platformdan 113 milyondan fazla video kaldırıldı.

    Açıklanan verilere göre platformdan kaldırılan video sayısı, bir önceki çeyreğe göre artsa da yüklenen video sayısıyla kıyaslandığında düşük kalıyor.

    113 milyon video, bu dönemde platforma yüklenen toplam video sayısının sadece yüzde 1’ine denk geliyor.

    tiktok

    En yaygın video kaldırma nedeni, küçüklere yönelik platform politikalarının ihlali oldu. Kaldırılan videoların yüzde 44’ünde gerekçenin bu olduğu belirtildi. Diğer nedenler arasında illegal faaliyetler, müstehcenlik ve cinsellik yer alıyor.


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