TikTok, 4 milyar dolara Moonton’u satın aldı

TikTok'un sahibi ByteDance, popüler oyun Mobile Legends'ın geliştiricisi olan Moonton’u 4 milyar dolara bünyesine kattı.

Son dönemlerin popüler uygulaması TikTok ile adını duyuran Çinli Bytedance şirketi, başka bir Çinli şirket olan Tencent'e ciddi bir rakip olmak için büyük bir hamle yaptı.

Bytedance, Mobile Legends'ın geliştiricisi olan Moonton’u 4 milyar dolara satın aldı. Söz konusu satın alma ile birlikte Bytedance ve Tencent, mobil oyun pazarında kıyasıya bir rekabet yaşayacak.

Moonton CEO'su Yuan Jing, satın alma işlemi tamamlandıktan sonra Moonton Technology’nin ByteDance çatısı altında bağımsız bir şirket olarak faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

Yine de ByteDance, Tencent ile daha sıkı bir rekabet oluşturabilmek adına Moonton’un yeni projeleri üzerinde daha aktif bir rol oynamak da isteyebilir.

TENCENT'İN DE İLGİSİ VARDI

Şu an için ByteDance’in Moonton Technology’yi satın almasıyla ilgili detaylar bilinmiyor. Eski bir Tencent çalışanı tarafından kurulan Moonton ile Tencent’in de ilgilendiği ve hatta satın almak için bir teklifte bulunduğu biliniyordu.