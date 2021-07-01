TikTok, 7 milyondan fazla çocuk hesabını kaldırdı

Sosyal medya platformu TikTok, 13 yaş altı kullanıcılara ait olduğu düşünülen 7 milyondan fazla hesabı kapattı.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, yalnızca 13 yaş ve üzeri kullanıcılara platformu kullanma izni veriyor. Ancak yine de platformda milyonlarca 13 yaş altı çocuk kullanıcı var.

Kural ihlali gerekçesiyle kaldırılan paylaşımlar ve hesaplara ilişkin verilerin paylaşıldığı "Topluluk Kuralları Uygulama Raporu"nu yayınlayan TikTok, 13 yaş altı kişilere ait olduğu gerekçesiyle 7,3 milyon hesabın kaldırıldığını duyurdu.

Raporda, kapatılan hesapların, toplam kullanıcı hesaplarının yüzde 1’inden daha azını oluşturduğu kaydedildi.

62 MİLYON VİDEO KALDIRILDI

Ayrıca raporda, yaklaşık 62 milyon video ve yaklaşık 2 milyon reklamın, kural ihlali gerekçesiyle kaldırıldığı aktarıldı.

Öte yandan İtalya'da hükümet, 10 yaşındaki bir kız çocuğunun TikTok uygulamasına girdikten sonra hayatını kaybettiğine ilişkin iddialar üzerine, TikTok’a "yaşı doğrulanamayan kullanıcıların engellenmesi" talimatı vermişti.