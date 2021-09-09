TikTok, ABD'de YouTube'u geçmeyi başardı

TikTok, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’taki ortalama izleme sürelerinde YouTube’u geride bıraktı.

Son dönemlerde gizlilik sorunlarıyla tepki çeken ve ABD'nin yakın takibinde olan Çinli video paylaşım uygulaması TikTok, kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor.

App Annie tarafından yayınlanan bir rapora göre TikTok, ABD'nin baskılarından pek de etkilenmemiş görünüyor.

Çinli uygulama, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’taki ortalama izleme sürelerinde YouTube’u geçmeyi başardı.

AYDA 24 SAAT TIKTOK'TA GEÇİYOR

ABD’de bulunan kullanıcılar, YouTube’da ayda ortalama 22 saat 40 dakika kadar bir süre geçirirken TikTok’ta 24 saatten fazla zaman geçiriyor.

Birleşik Krallık’ta ise makas daha da açılıyor. Ülkedeki kullanıcılar YouTube'da aylık 16 saatini harcarken, TikTok’ta ise 26 saatlik bir süre geçiriyor.

Bildiğiniz gibi YouTube da geçtiğimiz aylarda TikTok içeriklerine benzeyen YouTube Shorts özelliğini kullanıcılara sunmuştu. Ancak görünüşe göre kullanıcılar, kısa video konusunda TikTok'u daha fazla tercih ediyor.

ABD, BÜYÜMESİNİ DURDURAMADI

2020 yılında ABD’nin o dönemki başkanı Donald Trump, TikTok’un güvenliği olmadığını iddia etmiş ve uygulamanın yasaklanmasını istemişti. Ancak Trump'ın sert tavırları, ülkedeki TikTok kullanıcılarını daha da artırmıştı.

Şubat ayında Joe Biden yönetimi, TikTok'un ABD operasyonlarının ABD'li şirketler tarafından satın alınması kararını süresiz olarak geri çekmiş ve geçtiğimiz aylarda, TikTok kullanımını ABD'de yasaklayan kararnameyi iptal etmişti.

TikTok şu anda Avrupa, Güney Amerika ve ABD’de en çok indirilen uygulama olma özelliğine sahip.