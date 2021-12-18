TikTok akımı, ABD'de okulların kapanmasına neden oldu

TikTok akımı, ABD'de okulların kapanmasına neden oldu

ABD’de okulları tehdit eden şiddet olaylarıyla ilgili bir TikTok akımı, ülke çapında alarm verilmesine neden oldu.

ABD'nin Michigan eyaletinde 15 yaşında bir öğrencinin kendi okulunda yaptığı silahlı saldırıda dört öğrenci hayatını kaybetmişti. Trajik olayın üstünden 2 hafta geçmeden ABD'de yeni bir panik dalgası yaşandı.

17 Aralık Cuma günü TikTok'ta ortaya çıkan akım, çocukların okullara silah getirmesini kapsıyordu.

Ülke genelindeki okullarda şiddet eylemlerinin gerçekleşebileceğini öne süren TikTok trendi, hem polisi hem de okul yönetimlerini harekete geçirdi.

TÜM OKULLAR ACİL DURUMA GEÇTİ

Maryland, Connecticut , New York , Michigan , Massachusetts, Utah , Minnesota, Missouri, Texas, Virginia ve Illinois dahil olmak üzere ülke genelindeki bölgeler ve okullar, sözde tehditler hakkında bilgilendirildi ve polisler harekete geçti.

BAZI OKULLAR KAPATILDI

Connecticut , Minnesota ve Missouri'deki bazı okullar sözde tehdit nedeniyle kapatıldı. Ayrıca Lamar ve Fort Bend'deki Houston bölgesindeki okul bölgeleri öğrencilere sırt çantalarını evde bırakmalarını söyledi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, endişelerin çığ gibi yayılmasının ardından bir tweet atarak, Beyaz Saray ve federal kolluk kuvvetlerinin sosyal medyada dolaşan okullardaki şiddet tehditlerini yakından izlediğini söyledi.

TEHDİT UNSURU KANIT BULUNAMADI

Söz konusu tehdidin var olduğunu gösteren çok az kanıt var. İç Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada, tehdit gösteren herhangi bir bilgi bulamadıklarını açıkladı.

TikTok'un iletişim ekibi, TikTok'u taradıklarını ancak okullarda şiddet içerikli herhangi bir şey bulamadıklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Bugün okullarda şiddeti teşvik eden içeriği etraflıca aradık, ancak hala hiçbir şey bulamadık. Bulduğumuz şey, bu söylentiyi tartışan ve diğerlerini güvende kalmaları için uyaran videolar.” ifadeleri yer aldı.