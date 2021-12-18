Euro
18.5312
4.06%
Dolar
16.5125
5.31%
Altın
953.28
5.08%
Borsa
2.084
-8.52%
Bitcoin
779.369
-0.40%
BTXN Coin
39.41
-0.88%
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    TikTok akımı, ABD'de okulların kapanmasına neden oldu

    ABD’de okulları tehdit eden şiddet olaylarıyla ilgili bir TikTok akımı, ülke çapında alarm verilmesine neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2021 - 13:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TikTok akımı, ABD'de okulların kapanmasına neden oldu

    ABD'nin Michigan eyaletinde 15 yaşında bir öğrencinin kendi okulunda yaptığı silahlı saldırıda dört öğrenci hayatını kaybetmişti. Trajik olayın üstünden 2 hafta geçmeden ABD'de yeni bir panik dalgası yaşandı.

    17 Aralık Cuma günü TikTok'ta ortaya çıkan akım, çocukların okullara silah getirmesini kapsıyordu.

    Ülke genelindeki okullarda şiddet eylemlerinin gerçekleşebileceğini öne süren TikTok trendi, hem polisi hem de okul yönetimlerini harekete geçirdi.

    TÜM OKULLAR ACİL DURUMA GEÇTİ

    Maryland, Connecticut , New York , Michigan , Massachusetts, Utah , Minnesota, Missouri, Texas, Virginia ve Illinois dahil olmak üzere ülke genelindeki bölgeler ve okullar, sözde tehditler hakkında bilgilendirildi ve polisler harekete geçti.

    TikTok akımı, ABD de okulların kapanmasına neden oldu #1

    BAZI OKULLAR KAPATILDI

    Connecticut , Minnesota ve Missouri'deki bazı okullar sözde tehdit nedeniyle kapatıldı. Ayrıca Lamar ve Fort Bend'deki Houston bölgesindeki okul bölgeleri öğrencilere sırt çantalarını evde bırakmalarını söyledi.

    Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, endişelerin çığ gibi yayılmasının ardından bir tweet atarak, Beyaz Saray ve federal kolluk kuvvetlerinin sosyal medyada dolaşan okullardaki şiddet tehditlerini yakından izlediğini söyledi.

    TEHDİT UNSURU KANIT BULUNAMADI

    Söz konusu tehdidin var olduğunu gösteren çok az kanıt var. İç Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada, tehdit gösteren herhangi bir bilgi bulamadıklarını açıkladı.

    TikTok'un iletişim ekibi, TikTok'u taradıklarını ancak okullarda şiddet içerikli herhangi bir şey bulamadıklarını açıkladı.

    Yapılan açıklamada, “Bugün okullarda şiddeti teşvik eden içeriği etraflıca aradık, ancak hala hiçbir şey bulamadık. Bulduğumuz şey, bu söylentiyi tartışan ve diğerlerini güvende kalmaları için uyaran videolar.” ifadeleri yer aldı.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir