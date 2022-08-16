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    TikTok, algoritma verilerini Çin hükümetiyle paylaştı

    Alibaba, Tiktok ve Tencent gibi Çinli internet devleri, algoritmalarının ayrıntılarını ilk kez Çinli düzenleyicilere verdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 13:51
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    TikTok, algoritma verilerini Çin hükümetiyle paylaştı

    Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

    ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çin ile ilgili veri güvenliği endişeleri nedeniyle uygulamanın Android ve iOS'tan kaldırılması için talepte bulunmuştu.

    Donald Trump ve Joe Biden ise, başkanlık görevleri sırasında Çinli uygulamaya çeşitli yaptırımlar uygulamak için adımlar atmıştı.

    Çinli şirketler, algoritmalarını hükümetle paylaştı

    Algoritmalar, kullanıcıların ne göreceğine ve hangi sırayla göreceklerine karar veriyor ve sosyal medya platformlarının büyümesini sağlamak için kritik öneme sahip.  Bu nedenle şirketler, algoritmalarını sıkı bir şekilde koruyor.

    Alibaba, Tiktok'un sahibi ByteDance ve Tencent gibi Çinli internet devleri, algoritmalarının ayrıntılarını ilk kez Çinli düzenleyicilerle paylaştı.

    TikTok, algoritma verilerini Çin hükümetiyle paylaştı #1

    Rapora göre, Çin Siber Uzay İdaresi (CAC), 30 algoritmanın açıklamalarını içeren bir liste yayınladı.

    Bir açıklamada, veri kötüye kullanımını engellemek amacıyla algoritma listesinin rutin olarak güncelleneceği belirtildi.

    ABD'de Meta ve Google, daha fazla açıklama çağrılarına rağmen, bu verilerin ticari sır olduklarını söyleyerek ayrıntıları paylaşmayı reddetmişti.


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