TikTok, aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

Çinli sosyal medya devi TikTok, dünya çapında aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşarak yeni bir rekor daha kırdı.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

ABD'nin baskılarından güçlü bir şekilde çıkan kısa video uygulaması, aylık 1 milyar aktif kullanıcı sayısını geride bıraktı.

Çin merkezli şirket, Temmuz 2020'den bu yana yüzde 45'lik bir artışa imza atarak özellikler genç kullanıcıların yeni gözdesi oldu.

Şirket yaptığı teşekkür açıklamasında; ABD, Avrupa, Brezilya ve Güneydoğu Asya bölgelerinin TikTok için en büyük pazarlar olduğunu belirtti.

KULLANICI SAYISI KATLANARAK ARTTI

TikTok verilerine göre, Ocak 2018'e yaklaşık 55 milyon olan kullanıcı sayısı, Aralık 2018'de 271 milyona, Aralık 2019'da 508 milyona, Temmuz 2020'de 689 milyona ve Eylül 2021'de 1 milyara ulaştı.

Tiktok her ne kadar hızlı büyüse de Facebook'un, dünya çapında hala 2,9 milyar aktif kullanıcısı bulunuyor. Bu nedenle, markanın liderliğe yükselebilmesi için epey yol katetmesi gerekiyor.

Başlangıçta maksimum 15 saniyelik videolar prensibi üzerine kurulan platform, daha geniş bir kitleyi kendine çekmek ve YouTube ile rekabet edebilmek için sınırı 60 saniyeye, ardından 3 dakikaya çıkarmıştı.

TikTok, şimdilerde gelirlerini artırmanın yeni yollarını arıyor. Uygulama, Ağustos 2021'in sonunda; kullanıcıların uygulamada sunulan ürünleri doğrudan satın almalarını sağlayan yeni bir özelliği kullanıma sunmuştu.