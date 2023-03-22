TikTok CEO'su: Verileri hiçbir zaman Çin ile paylaşmadık Eleştirilerin ardından açıklama yapan TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew, hiçbir zaman kullanıcı verilerini Çin ile paylaşmadıklarını söyledi.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, bazı ülkeler tarafından devlet cihazlarında yasaklanmaya başladı.

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan TikTok'un, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı söyleniyor.

Sadece birkaç ay içerisinde pek çok farklı hükümet, hükumet cihazlarında TikTok uygulamasına yasak getirdi.

TikTok CEO'sundan açıklama

TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew, 150 milyondan fazla Amerikalı kullanıcısı olan Çin'e ait kısa video uygulamasının kullanıcı verilerini Çin hükümeti ile asla ve asla paylaşmayacağını söyledi.

TikTok'un ana şirketi ByteDance'in herhangi bir hükümet veya devlet kuruluşuna ait olmadığını veya bunlar tarafından kontrol edilmediğini de sözlerine ekleyen CEO, hiçbir ülkenin ajanı olmadıklarını vurguladı.

Güçlü bir ulusal güvenlik kurumu olan Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS), 2020'de oy birliğiyle ByteDance'in TikTok'u elden çıkarmasını tavsiye etmişti.

ByteDance, 2020'nin sonlarında o zamanki Başkan Trump'ın baskısı altında, TikTok'un ABD varlıklarını elden çıkarmak için Walmart ve Oracle ile görüşmüş, ancak sonuç alamamıştı.