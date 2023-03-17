TikTok CEO'sundan satış açıklaması: ABD ikna olmaz! ABD, ByteDance’in TikTok’u satmasını istiyor ve bu konuda şirkete baskı yapıyor. TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew, TikTok'u satmaya zorlamanın ABD ve diğer ülkelerin ulusal güvenlik endişelerini gidermeyeceğini söylüyor.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan sosyal medya platformu TikTok için ABD yeniden harekete geçti.

Birkaç ay önce ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çin ile ilgili veri güvenliği endişeleri nedeniyle uygulamanın Android ve iOS'tan kaldırılması için talepte bulunmuştu.

ABD, TikTok'un satılmasını istiyor

TikTok CEO’su çok yakında ABD Kongresi’nde ifade verecek. Biden yönetimi, TikTok’un çatı şirketi ByteDance’in uygulamayı satması için baskı kuruyor.

Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda, TikTok’un ABD’de yasaklanabileceği söyleniyor.

TikTok CEO'sundan açıklama

TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew, TikTok'u satmaya zorlamanın ABD ve diğer ülkelerin ulusal güvenlik endişelerini gidermeyeceğini söylüyor.

Chew, Joe Biden yönetiminin, ByteDance'in, uygulamanın ABD sürümündeki hissesini satmaması halinde TikTok'u ABD'de yasaklayacağı yönündeki tartışmalara dair böyle bir yolla çözüm sağlamayacağına işaret etti.

ABD, ByteDance’in elini zorlamak için daha önce de benzer girişimlerde bulunmuştu. ABD eski başkanı Donald Trump, TikTok’un satışını istemiş, ancak bu girişimler sonuçsuz kalmıştı.