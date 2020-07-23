TikTok, hisselerini ABD'ye satmayı düşünüyor

TikTok'un ana şirketi ByteDance'ın, çoğunluk hisselerini ABD'li yatırımcılara satacağı iddia edildi.

Çinli ByteDance firmasının sahibi olduğu video uygulaması TikTok, geçtiğimiz yıldan itibaren kullanıcı sayısını oldukça artırarak, dünya genelinde popüler hale geldi.

Aylık 1 milyar kullanıcı sayısına adım adım yaklaşan TikTok, Çin hükümetiyle bağlantılı olduğu ve veri paylaştığı iddiasıyla bir süredir ABD tarafından baskı altında bulunuyor.

Şirket, defalarca hükümet ile bağlantılı olmadığını ve verileri paylaşmadığını açıklasa da ABD'nin artan baskıları nedeniyle bazı çözüm yolları aramaya başladı.

HİSSELERİNİ ABD'YE SATABİLİR

Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in, TikTok'un çoğunluk hissesini Amerikalı yatırımcılara satmayı değerlendirdiği bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, söz konusu satın alma düşüncesinin, ABD hükümetinin TikTok dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladığını açıklamasının ardından gündeme geldiği belirtildi.

Bu kapsamda ByteDance'in, bazı ABD'li yatırımcılarla TikTok'un çoğunluk hissesini satmayı görüştüğü kaydedildi.

Konuya ilişkin henüz bir karar alınmazken TikTok'ta çoğunluk hissesini almayı değerlendiren ABD'li yatırımcılar arasında Kaliforniya merkezli girişim şirketi Sequoia Capital ile New York merkezli General Atlantic'in de yer aldığı belirtildi.

TIKTOK SATIŞA KARŞI DEĞİL

Görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu aktarılırken, ByteDance'in Üst Yöneticisi Zhang Yiming'in böyle bir satışa karşı olmadığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo; temmuz başında, Çinli teknoloji şirketi ByteDance'e ait TikTok uygulaması da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.