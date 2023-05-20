TikTok kullanıcıları, uygulamaya yasak getiren ABD'ye dava açtı ABD'nin Montana eyaleti, Çinli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamıştı. TikTok kullanıcıları ise yasağı kaldırmak için mahkemenin yolunu tuttu.

ensonhaber.com

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, bazı ülkeler tarafından devlet cihazlarında yasaklanmaya başladı.

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan TikTok'un, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı söyleniyor.

ABD'nin Montana eyaletinde Çinli sosyal medya platformu TikTok uygulaması tamamen yasaklanmıştı.

Yasa, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek. O tarihten sonra Apple ve Google uygulama mağazalarından TikTok indirilemeyecek.

Aksi takdirde bu iki mağaza indirme ve ihlalin devam ettiği her gün için 10 bin dolar ceza ödeyecek.

TikTok kullanıcıları dava açtı

Montana'da kısa video uygulamasında içerik üreten beş TikTok kullanıcısı, eyaletin Çin'e ait platforma getirdiği yeni yasağı engellemek için federal mahkemede dava açtı.

Çarşamba günü geç saatlerde Montana'daki ABD Bölge Mahkemesi'nde açılan davada, yasayı uygulamakla suçlanan eyaletin başsavcısı Austin Knudsen de suçlanıyor.

Davaya göre, tümü Montana'da ikamet eden beş davacı arasında, TikTok'u şirketini tanıtmak ve müşterilerle etkileşim kurmak için kullanan bir mayo tasarımcısı; diğer gazilerle bağlantı kurmak için TikTok kullanan eski bir ABD Deniz Piyadeleri çavuşu; açık hava maceralarıyla ilgili içerik paylaşmak için TikTok kullanan bir çiftlik sahibi; uygulamalı insan fizyolojisi okuyan ve açık hava maceralarıyla ilgili içerik paylaşan bir öğrenci; ve TikTok'ta komik videolar paylaşan ve paylaştığı içeriklerden gelir elde eden bir adam yer alıyor.