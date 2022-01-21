TikTok, ücretli abonelik sistemini test ediyor

Instagram'ın ardından, TiKTok da ücretli abonelik sistemini test ettiğini açıkladı.

Bugün sizlerle paylaştığımız haberimizde, Instagram'ın ücretli abonelik sistemi üzerinde çalıştığından bahsetmiştik. Şimdi de benzer bir adım video paylaşım platformu TikTok'tan geldi.

Çin merkezli uygulama, kullanıcıların ücretli abonelik sistemine geçebileceği bir özelliği test ettiğini duyurdu.

FENOMENLER TEST EDİYOR

Bu özellik sayesinde, içerik üreticileri belirli içerikleri ücretli abonelik kapsamında takipçilerine sunabilecek. Uygulama, bu özelliği şu anda küçük bir fenomen grubuyla test ediyor.

Reklama dayalı bir gelir paylaşımı olmadığı için Instagram ve TikTok, son zamanlarda yeni yollar arıyor ve ücretli abonelik sistemi bu yollardan biri.

Söz konusu platformlar, içerik üreticileri destekleyecek yüz milyonlarca dolarlık fonlar oluşturmuştu.





TikTok; abonelik planları, fiyatlandırma veya test hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Platformun sözcüsü yaptığı açıklamada, “Her zaman topluluğumuza değer katmanın ve TikTok deneyimini zenginleştirmenin yeni yollarını düşünüyoruz.” dedi.