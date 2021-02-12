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    TikTok, UEFA EURO 2020'nin resmi sponsoru oldu

    TikTok, UEFA EURO 2020 heyecanını yeşil sahalardan sosyal medyaya taşımak için turnuvanın küresel sponsorları arasına adını yazdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 18:03
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    TikTok, UEFA EURO 2020'nin resmi sponsoru oldu

    Son zamanlarda ABD ile yaşadığı gizlilik sorunlarıyla gündemden düşmeyen Çinli video uygulaması TikTok, yaptığı yeni iş birlikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), TikTok'un bu yaz Avrupa Futbol Şampiyonası'nın küresel sponsoru olduğunu resmen açıkladı.

    UEFA TARİHİNDE İLK

    Resmi açıklamanın gelmesi ile birlikte, ilk kez bir dijital eğlence platformu, UEFA'nın düzenlediği büyük bir uluslararası turnuvaya sponsor oluyor.

    TikTok, UEFA EURO 2020 nin resmi sponsoru oldu #1

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan  UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein, "TikTok ile yakın bir şekilde çalışarak dünyanın dört bir yanındaki taraftarların, turnuvayla bağlantı kurmalarını ve tutkularını paylaşmalarını sağlayacağız." dedi.

    SALGIN NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

    Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl ertelenen EURO 2020, bu yıl 11 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasında 12 farklı Avrupa şehrinde düzenlenecek.

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