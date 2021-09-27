TikTok ve Instagram videoları Google arama sonuçlarında gösterilecek

Google, Instagram ve TikTok videolarını arama sonuçlarında göstermek için iki şirketle anlaşmaya çalışıyor.

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen kısa video platformu TikTok ve sosyal paylaşım uygulaması Instagram, Google'ın da radarına girdi.

Google’da TikTok veya Instagram Reels videoları aramak şu an için mümkün olmasa da çok yakında bu durum değişebilir.

Google, Instagram ve TikTok videolarını arama sonuçlarında göstermek için iki şirketle görüşmeler yürütüyor.

TIKTOK VE INSTAGRAM ŞİKAYETÇİYDİ

Google’ın video platformu YouTube ile rekabet eden TikTok ve Instagram, Google arama sonuçlarında YouTube videolarının yer almasından şikayet ediyordu. Google bu sorunu gidermek için yeni bir güncelleme üzerinde çalışmaya başladı.

Şirketlerin anlaşması halinde Tiktok ve Instagram videolarına Google üzerinden arama yaparak da ulaşmak mümkün olacak.

Öte yandan Google, geçtiğimiz yıl bu özelliği test etmiş, ancak rakipleriyle anlaşamadığı için yayınlamamıştı.



