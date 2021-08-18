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    TikTok ve PUBG Mobile, Bangladeş'te yasaklandı

    Dünyanın en popüler uygulamalarından TikTok ve popüler oyun PUBG Mobile, mahkeme kararıyla üç ay boyunca Bangladeş'te yasak olacak.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 16:53
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 17:01
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    TikTok ve PUBG Mobile, Bangladeş'te yasaklandı

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok ve milyonlarca oyuncuya sahip PUBG Mobile, şimdiye kadar bazı ülkelerde zararlı bulunduğu için yasaklanmıştı.

    Bangladeş Yüksek Mahkemesi; hükümetten PUBG Mobile, Garena Free Fire, TikTok, Likee ve Bigo Live gibi popüler mobil uygulamaları üç ay boyunca yasaklamasını istedi. Mahkeme, uygulamaların ülkenin gençlerini etkilediğini iddia ederek kurallara uyulmadığına hükmetti.

    ÇOCUKLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

    Hükümet de bu tarz uygulamaların, çocukları ahlaki ve sosyal açıdan olumsuz etkilediğini düşünüyor. Uygulamalara şu anda erişim olsa da birkaç gün sonra karar devreye girecek. Bu karar, ülkedeki yaklaşık 2 milyon PUBG Mobile oyuncusunu üzdü.

    pubg mobile

    Geçen yıl boyunca, birkaç Güneydoğu Asya ülkesinin video oyunlarını yasakladığını görmüştük.

    Bu süreç, Hindistan'ın PUBG Mobile'ı ve diğer birçok Çin menşeli uygulamayı yasaklaması ile başladı, ardından söz konusu oyun ve uygulamaları yasaklayan ülkeler arasına Nepal de eklendi.

    Çin merkezli oyun şirketi Tencent de çocukların Honor of Kings oyununu oynamasına kısıtlamalar getirmişti.

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