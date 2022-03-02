TikTok, video sınırını 10 dakikaya çıkardı

TikTok, daha önce 3 dakika olan maksimum video süresini 10 dakikaya çıkardığını duyurdu.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Platformun her geçen gün popüler olması nedeniyle şirket, kullanıcı etkileşimini daha da artırmak için kolları sıvadı.

TikTok'ta ilk başlarda 60 saniye olan video sınırı, geçtiğimiz yıl temmuz ayında 3 dakikaya kadar çıkartılmıştı.

VİDEO SINIRI 10 DAKİKA OLDU

TikTok, kullanıcı sayısı arttıkça artık kısa video uygulaması olmaktan çıktı ve paylaşımlar çeşitlendi. Bunun farkında olan şirket, uzun süredir test ettiği 10 dakikalık video sınırını yayınlamaya başladı.

Üç katından fazla artan maksimum video süre sınırı, kullanıcıların daha yaratıcı olmalarına yardımcı olacak. Makyaj ve yemek gibi belirli alanlarda içerik üreten kullanıcılar, uzun süredir video sınırının artmasını istiyordu.

Böylece TikTok, eskisi gibi kısa video paylaşım uygulaması olmaktan çıkarak YouTube'a biraz daha benzemiş olacak.