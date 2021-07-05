TikTok, yapay zeka algoritmasını satışa çıkardı

Popüler sosyal medya uygulaması TikTok, kullanıcılara yeni videolar ve içerikler öneren yapay zeka algoritmasını şirketlere satmaya başladı.

Son dönemlerde gizlilik sorunlarıyla tepki çeken ve ABD'nin yakın takibinde olan Çinli video paylaşım uygulaması TikTok, platformda kullanılan yapay zeka algoritmasını diğer şirketlere satıyor.

Kullanıcıların beğendikleri içeriklere göre, farklı içerik tavsiyeleri sunan yapay zeka algoritmasını şimdiden birçok şirket satın aldı.

Algoritmayı satın alan firmalar arasında ABD kökenli moda uygulaması Goat, Singapurlu seyahat sitesi WeGo, Endonezya merkezli alışveriş uygulaması Chilibeli ve Hindistan kökenli sosyal oyun platformu GamesApp var.

ALGORİTMANIN TIKTOK İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK

TikTok uygulamasında kullanılan söz konusu yapay zeka algoritması, TikTok’un bu kadar popüler olmasına katkı sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesi.

Bu algoritma, kullanıcıların beğendikleri ve yorum yaptıkları içeriklere göre onlara yeni içerikler ve profiller tavsiye ediyor.

Ayrıca yapay zeka, hangi cihazı kullandığınıza, dil tercihlerinize ve konumunuza göre farklı içerikler sunabiliyor.

Son dönemlerde gizlilik sorunları nedeniyle cezalarla karşı karşıya kalan TikTok, algoritma satışı ile kendine yeni bir gelir kapısı yaratmış durumda.