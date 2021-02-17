TikTok, yasak sonrası Hindistan'daki operasyonlarını satma kararı aldı

Hindistan’ın TikTok'a yasak getirmesi üzerine sosyal medya platformu, ülkedeki operasyonlarını başka bir şirkete satma kararı aldı.

Son dönemde ABD eski başkanı Donald Trump ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen TikTok, ABD'deki operasyonlarını satmak için zorlansa da böyle bir satış gerçekleşmemişti.

Hindistan ise, 29 Haziran 2020'de aralarında TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master gibi Çin'le bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirmişti.

Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı Çin menşeli uygulamaların ülkenin egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğu bildirilmişti.

TIKTOK, HİNDİSTAN'DAKİ BÖLÜMÜNÜ SATIYOR

Daha önce, söz konusu yasaklama kararının ardından Hindistan'daki iş gücünü azaltacağını açıklayan TikTok, yatırımların boşa gitmesini engellemek için muhtemel bir satış planını masaya yatırdı.

Çinli uygulamanın ülkede satılmasıyla Hindistan’ın kullanıcı verilerinin ülkede kalacağı belirtilirken, satın alma işlemi için Japon Softbank'ın devrede olduğu söyleniyor.

TikTok'un bağlı olduğu şirketin, Hindistan’da 2 bin çalışanı bulunduğu ve yüz milyonlarca eğitimcinin, hikaye anlatıcısının ve sanatçının platformda yer aldığı belirtiliyor.