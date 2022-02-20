TikTok yetkilileri: Türkiye bizim için kilit pazar

TikTok Türkiye yetkilileri, TikTok için kilit önemde bir pazar konumunda olan Türkiye'deki milyonlarca kullanıcının, platformu önemli bir mecra olarak kullandığını söyledi.

Son yılların popüler video paylaşım uygulamalarından TikTok, dünya genelinde kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Çin merkezli uygulamanın, Türkiye'den de milyonlarca kullanıcısı bulunuyor.

TikTok yetkilileri, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Toplantısı sırasında, milletvekillerinin yönelttiği bazı sorulara yazılı olarak yanıt verdi.

TikTok yetkilileri, topluluk kurallarını ihlallere karışan hesapları veya cihazları askıya aldıklarını veya engellediklerini, bu kararlarda diğer platformlarda ve çevrimdışı olarak mevcut olan bilgileri de dikkate aldıklarını; gerektiğinde hesapları ilgili yasal makamlara bildirdiklerini ifade etti.

Verilen yanıtlara göre, 2021 ilk yarısı Türkiye'de 113 resmi kaldırma talebi alındı ve bu talepler doğrultusunda topluluk kurallarını ihlal ettiği için 16, yasaları ihlal ettiği içinse 250 içerik kaldırıldı.

Haziran 2021 ile Aralık 2021 arasında 113 erişim engelleme talebi alındı; büyük bir kısmı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından yapılan bu talepler sonucunda, 200 video ve 18 hesaba erişim kısıtlandı; söz konusu dönemde 15 bireysel talep alındı ve bu talepler sonucunda da 18 videoya erişim kısıtlandı.

"TÜRKİYE, TIKTOK İÇİN KİLİT PAZAR"

Türkiye'nin, TikTok için kilit önemde bir pazar konumunda olduğunu belirten yetkililer, "Türkiye'deki milyonlarca kullanıcımız, platformu yaratıcılığını sergilemek ve eğlenmek için önemli bir mecra olarak kullanıyor.

Türkiye’deki topluluğumuzun bize duyduğu güveni çok önemsiyor ve platformu her gün TikTok'tan keyif alan milyonlarca insan için güvenli ve eğlenceli bir yer haline getirmek için çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundular.

Verilen bilgiye göre, küresel düzeyde, TikTok'a 2021 yılının 3. çeyrek sırasında yüklenen tüm videoların yaklaşık yüzde 1'i olan 91 milyondan fazla ihlal videosu kaldırıldı.

Ayrıca, şirketin Türkiye’de İstanbul merkezli çalışan 100'ü aşkın personeli bulunuyor.