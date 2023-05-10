TikTok'a şok! Bir ülke daha yasaklama kararı aldı Avusturya, güvenlik endişeleri nedeniyle hükümete ait cihazlarda, Çinli sosyal medya platformu TikTok uygulamasının kullanılmasına yasak getirecek.

ensonhaber.com

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, bazı ülkeler tarafından devlet cihazlarında yasaklanmaya başladı.

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan TikTok'un, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı söyleniyor.

Avrupa Komisyonu'nun ardından Yeni Zelanda ve Danimarka gibi ülkeler, uygulamayı devlete ait cihazlardan yasaklamıştı.

Avusturya da yasaklıyor

Avustralya, güvenlik endişeleri nedeniyle hükümete ait cihazlarda, Çinli sosyal medya platformu TikTok uygulamasını yasaklayacak.

İçişleri Bakanı Gerhard Karner, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'e ait video paylaşım uygulaması TikTok'u hükümet çalışanlarının iş telefonlarından yasaklayan ülkeler listesine Avusturya'nın da katılacağını doğruladı.

Devlet şebekesi dışındaki özel telefonlarda ise TikTok kullanılmaya devam edecek.

Avrupa Komisyonu'nun getirdiği yasağın ardından, birçok ülke de yasak uygulamaya başladı. İşte şu ana kadar TikTok'a yasak getiren ülkeler:

Tayvan

ABD

Kanada

Letonya

Danimarka

Belçika

İngiltere

İskoçya

Yeni Zelanda

Hollanda

Avustralya

Avusturya

Endişeler yüzünden son olarak BBC, çalışanlarından uygulamayı telefonlarından kaldırmalarını istemişti.