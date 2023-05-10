TikTok'a şok! Bir ülke daha yasaklama kararı aldı

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, bazı ülkeler tarafından devlet cihazlarında yasaklanmaya başladı.
Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan TikTok'un, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı söyleniyor.
Avrupa Komisyonu'nun ardından Yeni Zelanda ve Danimarka gibi ülkeler, uygulamayı devlete ait cihazlardan yasaklamıştı.
Avusturya da yasaklıyor
Avustralya, güvenlik endişeleri nedeniyle hükümete ait cihazlarda, Çinli sosyal medya platformu TikTok uygulamasını yasaklayacak.
İçişleri Bakanı Gerhard Karner, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'e ait video paylaşım uygulaması TikTok'u hükümet çalışanlarının iş telefonlarından yasaklayan ülkeler listesine Avusturya'nın da katılacağını doğruladı.
Devlet şebekesi dışındaki özel telefonlarda ise TikTok kullanılmaya devam edecek.
Avrupa Komisyonu'nun getirdiği yasağın ardından, birçok ülke de yasak uygulamaya başladı. İşte şu ana kadar TikTok'a yasak getiren ülkeler:
Tayvan
ABD
Kanada
Letonya
Danimarka
Belçika
İngiltere
İskoçya
Yeni Zelanda
Hollanda
Avustralya
Avusturya
Endişeler yüzünden son olarak BBC, çalışanlarından uygulamayı telefonlarından kaldırmalarını istemişti.