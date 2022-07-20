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    TikTok'ta işten çıkarmalar başladı: İşler iyi gitmiyor

    TikTok, şirket çapında yeniden yapılanmanın bir parçası olarak iş gücünü azaltma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 13:07
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    TikTok'ta işten çıkarmalar başladı: İşler iyi gitmiyor

    Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, dev teknoloji şirketlerini de etkiliyor. Daha önce;  Google, Meta, Apple ve Tesla gibi dev şirketler çalışan sayısını azaltma kararı almıştı.

    Diğer şirketlere göre ekonomik krizlerden etkilenmediğini ve gücünün yerinde olduğunu vurgulayan TikTok geri adım attı.

    Çinli kısa video uygulaması TikTok da çalışanlarını işten çıkarmaya başladı. ABD'de bir TikTok çalışanı olan David Ortiz, pazartesi günü paylaştığı gönderide işinin yeni yapılanma nedeniyle sona erdiğini bildirdi.

    Kaç TikTok çalışanının işten çıkarıldığı veya yeniden yapılanmanın bir parçası olarak risk altında olan toplam çalışan sayısı bilinmiyor.

    TikTok, ABD'de baskı altında

    Haziran ayında TikTok’un ana şirketi ByteDance’den mühendislerin Çin’den ABD kullanıcı verilerine defalarca eriştiğini ortaya çıkmıştı.

    Donald Trump döneminde oldukça baskı altında olan TikTok, artık Joe Biden döneminde de rahat değil.

    tiktok


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