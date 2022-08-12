TikTok'taki 300 işçinin daha önce Çin hükümetine çalıştığı ortaya çıktı

TikTok ve çatı şirketi ByteDance'te görev yapan en az 300 işçinin daha önce Çin devlet kurumlarında çalıştığı tespit edildi.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çin ile ilgili veri güvenliği endişeleri nedeniyle uygulamanın Android ve iOS'tan kaldırılması için talepte bulunmuştu.

Donald Trump ve Joe Biden ise, başkanlık görevleri sırasında Çinli uygulamaya çeşitli yaptırımlar uygulamak için adımlar atmıştı.

Çalışanları Çin hükümetiyle bağlantılı

TikTok ve çatı şirketi ByteDance'te görev yapan en az 300 işçinin daha önce Çin devlet kurumlarında çalıştığı ortaya çıktı.



ByteDance ve TikTok çalışanlarının LinkedIn profilleri incelendiğinde, daha önce Çin medyasında görev alan işçiler artık içerik ortaklıkları, strateji, politika, halkla ilişkiler, para kazanma ve 'medya işbirliği' gibi rollerde çalışıyor.

15 mevcut ByteDance çalışanının profilleri, teknoloji firmasında ve devlet medya kuruluşlarında aynı anda çalıştıklarını ortaya koydu.

Rapora göre ByteDance ve TikTok, 300 LinkedIn profilinin mevcut çalışanları temsil ettiğine veya Çin devlet medyasıyla bağlantılarını reddettiğine itiraz etmedi.

ByteDance'in bir sözcüsü, şirketin "işe alma kararlarını yalnızca kişinin işi yapmak için profesyonel yeteneğine dayalı olarak" verdiğini söyledi.