Petrol
98.17
-1.44%
Euro
18.4732
-0.32%
Dolar
17.9553
0.10%
Altın
1.032
0.01%
Borsa
2893
0.86%
Bitcoin
429.146
-2.87%
BTXN Coin
7.17
-1.91%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    TikTok'taki 300 işçinin daha önce Çin hükümetine çalıştığı ortaya çıktı

    TikTok ve çatı şirketi ByteDance'te görev yapan en az 300 işçinin daha önce Çin devlet kurumlarında çalıştığı tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 14:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TikTok'taki 300 işçinin daha önce Çin hükümetine çalıştığı ortaya çıktı

    Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

    ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çin ile ilgili veri güvenliği endişeleri nedeniyle uygulamanın Android ve iOS'tan kaldırılması için talepte bulunmuştu.

    Donald Trump ve Joe Biden ise, başkanlık görevleri sırasında Çinli uygulamaya çeşitli yaptırımlar uygulamak için adımlar atmıştı.

    Çalışanları Çin hükümetiyle bağlantılı

    TikTok ve çatı şirketi ByteDance'te görev yapan en az 300 işçinin daha önce Çin devlet kurumlarında çalıştığı ortaya çıktı.

    ByteDance ve TikTok çalışanlarının LinkedIn profilleri incelendiğinde, daha önce Çin medyasında görev alan işçiler artık içerik ortaklıkları, strateji, politika, halkla ilişkiler, para kazanma ve 'medya işbirliği' gibi rollerde çalışıyor.

    TikTok taki 300 işçinin daha önce Çin hükümetine çalıştığı ortaya çıktı #1

    15 mevcut ByteDance çalışanının profilleri, teknoloji firmasında ve devlet medya kuruluşlarında aynı anda çalıştıklarını ortaya koydu.

    Rapora göre ByteDance ve TikTok, 300 LinkedIn profilinin mevcut çalışanları temsil ettiğine veya Çin devlet medyasıyla bağlantılarını reddettiğine itiraz etmedi.

    ByteDance'in bir sözcüsü, şirketin "işe alma kararlarını yalnızca kişinin işi yapmak için profesyonel yeteneğine dayalı olarak" verdiğini söyledi.


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!
    CryptoTrade

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!

    Bombalı eylem hazırlığındaki teröristin ifadesi ortaya çıktı
    Gündem

    Bombalı eylem hazırlığındaki teröristin ifadesi ortaya çıktı

    Trabzonspor - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri
    Transfer dosyası

    Trabzonspor - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

    Görüş Bildir