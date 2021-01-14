TikTok'tan 18 yaş altına yeni gizlilik güncellemesi

TikTok, 18 yaşından küçük kullanıcılar için kullanıcı mahremiyeti ve güvenliği için daha yüksek standartlar getiren yeni güncellemesini duyurdu.

Son günlerde tepki çeken WhatsApp gizlilik sözleşmesinden sonra bazı platformlar yeni adımlar atmaya başladı.

Sosyal medya platformlarının kişisel güvenlik ve gizlilikleri ihlal edip etmediği konusunda tartışmalar devam ederken, Çinli video paylaşım uygulaması TikTok'tan yeni hamle geldi.

18 YAŞ ALTINA YENİ DÜZENLEME

18 yaşından küçük kullanıcıların mahremiyeti ve güvenliği için daha yüksek standartları sağlamayı amaçlayan düzenlemelere göre, artık 13 ve 15 yaş aralığındaki kullanıcı hesapları için varsayılan gizlilik ayarı 'özel' olarak değiştirilecek. Böylece, yalnızca kullanıcının onayladığı takipçiler paylaştığı videoları görüntüleyebilecek.

Ayrıca, bu yaş grubundaki kullanıcıların hesaplarından 'Hesabınızı başkalarına önerin' seçeneğini de kalkacak. Bununla birlikte platformda artık sadece 16 yaş ve altı kullanıcılar tarafından paylaşılan videoların indirilmesine de izin verilmeyecek.



Şubat 2019'da Musical.ly adı altında hizmet veren TikTok, ABD'deki çocukların gizlilik yasalarını ihlal ettiği için Federal Ticaret Komisyonu tarafından 5,7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.