TikTok'un Çinli rakibi Kuaishou, 1 milyar kullanıcı sayısını aştı

TikTok'un Çinli rakibi Kuaishou, 1 milyar kullanıcı sayısını aştı

TikTok'un sahibi olan ByteDance'ın Çinli rakiplerinden Kuaishou, dünya genelinde aylık 1 milyar aktif kullanıcı barajını aştığını duyurdu.

Son dönemlerin en popüler video paylaşım uygulamalarından TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ederken rakipleri de hızlı büyüyor.

TikTok'un da sahibi olan ByteDance'ın Çinli rakiplerinden Kuaishou, dünya genelinde aylık 1 milyar aktif kullanıcı barajını aştığını duyurdu.

Kwai ve Snack Video uygulamalarıyla bilinen Kuaishou, ağırlıklı olarak Çin'de tercih ediliyor.

107 MİLYAR DOLAR PİYASA DEĞERİNE ULAŞTI

Halihazırda Çin'in 2 numaralı kısa video paylaşım uygulaması olan Kuaishou'nun, Hong Kong borsasındaki değeri de yüzde 6 artış gösterdi.

Çinli teknoloji devi Tencent tarafından desteklenen Kuaishou'nun piyasa değeri 107 milyar dolara ulaştı.

Son dönemlerde, Çin merkezli video uygulamalarının hızlı yükselişi oldukça dikkat çekiyor. Örneğin, bir diğer Çinli video paylaşım sitesi Douyin de 600 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

Dünyanın en yaygın sosyal medya şirketi Facebook'un, aylık 3 milyara yakın kullanıcısı bulunuyor. Ancak Çinli uygulamaların artan popülerliği, ABD'li rakiplerini düşündürüyor.