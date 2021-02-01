TikTok'un Çinli rakibi Kuaishou halka arz ediliyor

Kısa video ve canlı yayın platformu Kuaishou, Çin'de halka arz ediliyor. Uygulamanın bu hamleyle 5 milyar dolarlık gelir elde etmesi bekleniyor.

Son zamanlarda ABD ile yaşadığı gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çinli video paylaşım uygulaması TikTok, yeni bir rakiple daha rekabete girecek.

TikTok'un Çinli rakibi Kuaishou'nun 5 Şubat’ta halka arz edilmesi bekleniyor. Uygulamanın bu hamleyle 5 milyar dolarlık gelir elde edeceği tahmin ediliyor.

EN BÜYÜK HİSSEDARI TENCENT

2011 yılında kurulan Kuaishou'nun en büyük hissedarlarından biri WeChat’in sahibi olan Tencent. Tencent’in Kuaishou'da yüzde 21,5 payı bulunuyor.

Şirket, Morgan Stanley, Bank of America ve China Renaissance tarafından yönetilecek olan Hong Kong halka arzı için başvuru yaptı.

İstatistiklere göre, kısa formatlı video paylaşım uygulamasının günlük 262 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Uygulamayı ücretli kullanan abone sayısı ise 59.9 milyon seviyesinde.

Şirketin halka arz edilmesinden sonra hisseler, 5 Şubat'ta Hong Kong'da işlem görmeye başlayacak.