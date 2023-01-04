TikTok'un sahibi ByteDance, Çin'de yüzlerce kişiyi işten çıkarıyor

TikTok'un Çinli ana şirketi ByteDance, maliyet düşürme önleminin bir parçası olarak yüzlerce kişinin işine son verdi.

Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, dev teknoloji şirketlerini de etkiliyor. Daha önce Google, Meta, Apple ve Tesla gibi dev şirketler, çalışan sayısını azaltma kararı almıştı.

South China Morning Post'un bildirdiğine göre, video uygulaması TikTok'un Çinli ana şirketi ByteDance, maliyet düşürme önleminin bir parçası olarak 2022'nin sonunda birden fazla departmanda yüzlerce çalışanını işten çıkardı.

Farklı birimlerde iş gücü azaltıldı

SCMP'nin kaynaklara dayandırdığı habere göre, günlük yaklaşık 600 milyon kullanıcıya sahip TikTok'un Çin'deki eş değeri Douyin'de ve şirketin oyun ve emlak operasyonlarında işten çıkarmalar uygulandı.

Rapora göre işten çıkarmalar, ByteDance'in işgücünün küçük bir yüzdesini temsil ediyor.

Bir başka Çİnli şirket Xiaomi de benzer bir karar alarak, Çin dahil küresel çapta 6 bin çalışanını işten çıkarmaya başlamıştı.