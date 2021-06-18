Tim Cook: Android'deki kötü amaçlı yazılım sayısı iOS'tan 47 kat fazla

Apple CEO'su Tim Cook, Android ekosisteminde kötü amaçlı yazılım miktarının iOS'tan 47 kat fazla olduğunu iddia etti.

Yıllardır Android ve iOS işletim sistemlerinin güvenliği konusunda bazı iddialar ortaya atılıyor. Ayrıca Google Play Store ve App Store uygulama mağazalarında birçok zararlı yazılım olduğu biliniyor.

Apple CEO'su Tim Cook'a göre, zararlı yazılım konusunda Android daha fazla öne çıkıyor. Cook, Android ekosisteminde kötü amaçlı yazılım miktarının iOS'tan 47 kat fazla olduğunu söyledi.

Tim Cook, daha önce yaptığı açıklamalarda da Android'in iOS ekosistemine kıyasla güvensiz olduğunu açıklamıştı.

Android ile iOS ekosistemi için geliştirilen mobil uygulamalardaki "kötü amaçlı yazılım" sayısını kıyaslamak için elimizde çok fazla veri yok. Ancak şimdiye kadar hem Android hem de iOS mağazasında binlerce uygulamanın zararlı olduğu tespit edilmişti.





COOK, HARİCİ KAYNAKLARDAN RAHATSIZ

Apple CEO'su, verdiği bir röportaj sırasında, iOS ekosistemindeki cihazlara sahip kullanıcıların harici kaynaklardan uygulama yükleme çabalarını da eleştirdi.

iOS dünyasının güvenlik ve gizlilik odaklı olduğunu söyleyen Cook, kullanıcıların harici kaynaklardan uygulama yükleyerek kendilerini büyük bir tehlikenin içine attıklarını söyledi.

Apple'ın resmi uygulama mağazasına eklenecek her uygulamanın önceden incelendiğini ifade eden Cook, uygulama mağazalarında zaten tüm ihtiyacı karşılayacak kadar uygulama olduğunu ve kullanıcıların neden harici kaynaklara yönlendiklerini anlamadığı dile getirdi.