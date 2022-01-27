Tim Cook, silahlı sapık tarafından takip ediliyor

Tim Cook, silahlı sapık tarafından takip ediliyor

Apple avukatları, 2020 yılından beri Apple CEO’su Tim Cook’u taciz eden silahlı sapık hakkında uzaklaştırma kararı çıkardı.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple'ın, son günlerdeki gündem maddesi silahlı bir kadın sapık.

Cook tarafından ilk defa 2020 yılının sonlarında fark edilen takıntılı kadın, kendisinin Tim Cook’un eşi olduğunu ve ikizlerinin babasının Cook olduğunu iddia ediyor.

Twitter’da soyadını “Cook” olarak değiştiren ve sürekli olarak Tim Cook'u etiketleyen kadın, 2020 yılının ekim ve kasım aylarında Cook’a yaklaşık 200 e-posta gönderdi.

TEHDİDİN BOYUTU ARTTI

45 yaşındaki kadın, daha sonra ise sosyal medyadan Revolver silahının ve mermilerinin fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

Tim Cook ile cinsel ilişkiye girmek istediğini ve artık sabrının tükendiğini belirten silahlı sapık, 22 Kasım'da Cook’un evine gitmiş ancak içeri alınmamıştı.

Apple'a göre, kadın ayrıca Kaliforniya, New York ve Virginia'da sahte şirketler kurup Cook'u bir yönetici, şirket görevlisi veya bu yasal süreçlerin hizmet temsilcisi olarak gösterdi.

Şirketin yasaklama emri başvurusuna göre kadın, bu şirketler için iletişim adresleri olarak Cook'un ev adresini veya Apple’ın merkez adresini veriyordu.

APPLE HAREKETE GEÇTİ

Tüm bu olayların ardından mahkemeye başvuran Apple avukatları, Cook’u taciz eden silahlı sapık hakkında suç duyurusunda bulundu ve uzaklaştırma kararı çıkardı.

Yasaklama emri 29 Mart'ta sona erecek. Bunun hemen sonrasında ise olayla ilgili mahkeme devreye girecek ve kadının yargılandığı dava başlayacak.