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    Tinder'a sabıka kaydı sorgulama özelliği geliyor

    Arkadaşlık uygulaması Tinder'a eklenecek yeni özellikle birlikte kullanıcılar, eşleştiği kişilerin sabıka kaydını sorgulayabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 16:25
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 16:43
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    Tinder'a sabıka kaydı sorgulama özelliği geliyor

    Android ve iOS işletim sistemlerinde en çok kullanılan arkadaşlık uygulamalarından biri olan Tinder, şimdilerde yeni bir güvenlik önlemini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

    Tinder’ın sahibi Match Group, güvenlik konusunda önemli bir yatırım yapmaya karar verdi.

    Kâr amacı gütmeden sabıka kayıtlarını yayınlayan Garbo adlı bir kuruluşa yatırım yapan şirket, sabıka kaydı sorgulama özelliğini uygulamaya entegre edecek.

    KARŞIDAKİ KULLANICILARIN SABIKA KAYDI SORGULANABİLECEK

    Bu özellik ile birlikte kullanıcılar, eşleştikleri kişilerin sabıka kaydına bakıp, suçlu olup olmadıklarını veya herhangi bir olaya karışıp karışmadıklarını görebilecek.

    Kullanıcılara gösterilecek suçlar arasında şiddet, genel sabıka kaydı, tutuklanma, taciz, tecavüz ve diğer cinsel suçlar yer alıyor.

    tinder

    DİĞER UYGULAMALARA DA GELECEK

    Tinder'ın sahibi Match Group, Garbo ile yaptığı anlaşma sonucunda sabıka kaydı sorgulama özelliğini KCupid, Hinge ve Match isimli diğer uygulamalarında da kullanacak.

    ÖZELLİK ÜCRETLİ OLACAK

    Tinder'a gelecek sabıka kaydı sorgulama özelliğini herkes kullanmayacak. Bu özelliği kullanmak isteyenler, belirli bir ücret ödemek zorunda kalacak.

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