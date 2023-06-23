Titanik enkazında kaybolan denizaltı, Iron Lung oyununa ilgiyi artırdı Titanik'in enkazına doğru yola çıktıktan sonra kaybolan denizaltı, benzer bir senaryoya sahip Iron Lung oyununun satışlarının patlamasına neden oldu.

ensonhaber.com Titanik'in enkazına dalış yapan Titan adlı denizaltından günlerce haber alınamadı. ABD ve Kanada sahil güvenlik yetkilileri arama kurtarma faaliyetleri için harekete geçerken, denizaltının patlayarak parçalara ayrıldığı ortaya çıktı. Denizin dibindeki gemi kalıntısına seyahat halindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, bu durum benzer bir senaryoya sahip Iron Lung oyununun satışlarının patlamasına yol açtı. Oyunda benzer bir hikaye var Bağımsız korku oyunu Iron Lung'ı geliştiren David Szymanski, 19 Haziran'dan sonra oyununun satışlarında büyük bir patlama yaşandığını açıkladı. Iron Lung'da oyuncular, küçük bir denizaltıyı kontrol ederek hayatta kalma mücadelesi veriyor. Szymanski kişisel sosyal medya hesabında son günlerde popülaritesi birkaç kat artan oyunun istatistiklerini gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı. Geliştirici, hiç kimsenin bu şekilde ölmeyi hak etmediğini söyledi.