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    Titanik'in batmasına Güneş fırtınaları neden olmuş olabilir

    Bilim insanları, modern tarihin en ünlü deniz faciasına neyin neden olmuş olabileceğine dair yeni bir teori geliştirdi: Güneş patlamaları.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2020 - 12:10
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 12:10
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    Titanik'in batmasına Güneş fırtınaları neden olmuş olabilir

    10 Nisan 1912'de İngiltere'nin Southampton şehrinden, ABD'nin New York kentine doğru yola çıkan Titanik, 15 Nisan 1912 tarihinde buzdağına çarparak batmış ve 500 kişi yaşamını yitirmişti.

    Son dönemde yapılan bir araştırma, facianın nedenlerinden birinin Güneş’te meydana gelen patlamalar olduğunu ileri sürüyor.

    Bağımsız hava araştırmacısı Mila Zinkova, facianın yaşandığı dönemde  Güneş’ten gelen bir elektromanyetik radyasyon patlamasının Dünya'yı etkilediğini iddia ediyor.

    titanik

    PATLAMA, TİTANİK'İN NAVİGASYONUNA ZARAR VERMİŞ OLABİLİR

    Zinkova, elektromanyetik radyasyon patlamasının Titanik’in navigasyonuyla radyo ekipmanlarını etkilediği görüşünde.

    Söz konusu iddiaya göre, bu durum Titanik'i farklı bir rotaya ve en sonunda da onu parçalayan buzdağına yöneltmiş olabilir.

    GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?

    Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara deniyor. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket ederler.

    Sonucunda devasa enerji açığa çıkan Güneş patlamaları nedeniyle, Dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları girer. Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki GPS gibi iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebilir.

    gunes

    Instagram: @eshteknoloji

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