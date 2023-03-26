Togg mobil deneyim merkezleri tüm Türkiye'yi dolaşacak Akıllı cihazlarını kullanıcılarla doğrudan buluşturan Togg, Türkiye genelindeki mobil deneyim merkezlerinin sayısını artırıyor.

AA & Ensonhaber

16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu.

Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanıyor.

Togg deneyim merkezlerinin sayısı artıyor

Togg, Antalya Konyaaltı ile Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda aynı anda açtığı mobil deneyim merkezleriyle kullanıcılarla buluştu.

Bir şehirde iki ay açık kalacak mobil deneyim merkezlerinde kullanıcılar, hem Togg ekosistemini deneyimleme hem de Togg T10X’i inceleme şansı buluyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, kullanıcı odaklı bir marka olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturuyor, satışları doğrudan kendimiz organize ediyoruz. Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapı kurduk.



Bu yapıda daha hızlı, etkin ve verimli bir deneyim yaşatmak istediğimiz kullanıcılarımızla farklı temas noktalarından iletişim kuruyoruz. Doğrudan yönettiğimiz ve 2023 boyunca sayıları 18’e ulaşacak deneyim merkezlerimizin yanı sıra Türkiye genelinde mobil deneyim merkezleri de açıyoruz.

"Mobil deneyim merkezleri Türkiye'yi dolaşacak"