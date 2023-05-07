Togg'un slalom gösterisi Kayseri'de büyük ilgi gördü Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Erciyes Slalom Yarışması'nda yerli ve milli araç Togg, pistlerin tozunu aldı. Kayserililer Togg'un gösterisine büyük ilgi gösterdi.

Togg, Kayseri’de pistlerin tozunu aldı…

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Erciyes Slalom Yarışması'nda slalom gösterisi yapan yerli ve milli araç Togg, büyük beğeni topladı.

Togg'u izlemek isteyen binlerce Kayserili, RHG Enertürk Stadyumu Otoparkı'nı doldurdu.

Gören telefonuna sarıldı

Togg'un performansını gören, telefonuna sarıldı.

Etkinlikte ayrıca usta sürücüler, izleyicilere drift gösterisi de sundu.

Organizasyona katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi, buradaki konuşmasında savunma sanayinin önemine değindi.

"Herkes pile dönüyor"

“Kayserililerin yardımseverliği, ülkesine ve vatanına sahip çıkmasının en önemli özelliği de ASPİLSAN. Bildiğiniz gibi geçmişte bize pil dahi vermediler. Biz de sıkıntı yaşadık” diyen Akar, şöyle devam etti:

Hamiyetperver Kayserililer yaptıkları yardımlarla ASPİLSAN fabrikasını kurduk. Bu fabrika daha sonra modernize edildi. Şu anda dünyada benzinden ve mazottan kaçı var, herkes pile dönüyor. Bu manada burada yaptığımız piller hem Türkiye hem dünya için çok önemli. Bu da Kayseri için büyük bir kazanım. Bunun yanı sıra AIRBUS ile yaptığımız 2019 yılında bir anlaşma var. Bu fabrika ile bizim 2. Ana Bakım Fabrikamız anlaştılar, A400M bizim 'Koca Yusuf' dediğimiz uçağın bütün bakımını yapıyoruz. Çok ciddi şekilde yatırımlar başladı.

"Uydumuz dünyanın her yerindeki yumurtayı dahi görüyor"

Diğer bir konu da TOMTAŞ. Biliyorsunuz iftihar ettiğimiz Kayseri 1930'larda uçak yaptı ve ihraç etti. Bunu şimdi yeniden diriltiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bizim tayyare geleneğimizin artmış olduğunu göreceksiniz. Bu sadece Kayseri'deki olay, Türkiye'de buna benzer çok daha büyükleri var. Gemileri, helikopterleri, İHA'ları, SİHA'ları yaptık. Uzaya uydu gönderdik, bizim uydumuz şu anda dünyanın her yerindeki yumurtayı dahi görüyor.

"Savunma sanayimizin güçlü olması lazım ki, ordumuz güçlü olsun"