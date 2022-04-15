Toplam değeri 300 TL olan iki oyun ücretsiz oldu

Toplam değeri 300 TL olan iki oyun ücretsiz oldu

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlara devam eden Epic Games, bu hafta da toplam değeri 300 TL olan iki oyunu ücretsiz hale getirdi.

Son zamanlarda Steam'in en büyük rakibi olarak görülen ve popülerliğini her geçen gün artıran Epic Games, her hafta bazı oyunları ücretsiz bir şekilde oyunseverlerle buluşturuyor.

Popüler oyun mağazası, bu hafta da toplam değeri 300 TL olan iki oyunu ücretsiz olarak oyunseverlerle buluşturuyor.

XCOM 2 ve Insurmountable ücretsiz

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye, Steam'deki toplam değerleri 298 TL olan XCOM 2 ve Insurmountable.

Oyunları 21 Nisan 2022 Türkiye saati ile 18.00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, ömür boyu ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.

EPIC GAMES'TEN ÜCRETSİZ OYUN NASIL İNDİRİLİR

Öncelikle buraya tıklayarak Epic Games Store'a gidin ve üyeliğiniz yoksa kayıt olun, üyeliğiniz varsa hesabınıza giriş yapın.

Ardından mağaza sayfasını aşağıya doğru kaydırın. Ücretsiz oyunların yer aldığı oyun bandı karşınıza çıkacak.

Ücretsiz yazan oyunlara tıklayın. Ardından 'Siparişi ver' butonuna tıkladığınızda oyun kütüphanenize eklenir (Kredi kartı bilgisi gerekmiyor). Oyunu indirmek için ise 'Yükle' butonuna basın ve indirilmesini bekleyin.