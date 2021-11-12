Toshiba, 2024'e kadar üç ayrı birime bölünecek

Toshiba, 2024'e kadar üç ayrı birime bölünecek

Japonya merkezli teknoloji devi Toshiba, daha odaklı bir yapı için Mart 2024'e kadar üçe ayrılmayı planladığını duyurdu.

1939 yılında kurulan ve tüketici elektroniği denince sayılı şirketler arasında gösterilen Japon devi Toshiba'da sular durulmuyor.

1985 yılında girdiği dizüstü bilgisayar pazarından geçtiğimiz yıl çekilen ve CEO'su istifa eden şirketin başkanı, yabancı yatırımcıların çıkarlarını bastırmak için hükümetle iş birliği yaptığının anlaşılmasının ardından görevden alınmıştı.

BÖLÜNME KARARI ALINDI

Toshiba, daha odaklı bir yapı kurmak amacıyla bölünme kararı aldığını duyurdu. Şirket, Mart 2024'e kadar üçe ayrılmayı planladığı açıkladı.

Şirketin bölüneceği üç birimden birinin altyapı hizmetlerine, diğerinin ise güç yarı iletkenleri gibi elektronik cihazlara odaklanacağı vurgulandı.

Toshiba adını koruyacak olan üçüncü parçanın ise şirket bünyesinde yer alan flash bellek şirketi Kioxia Holdings ve diğer varlıklardaki hissesini yöneteceği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan stratejist Masayuki Kubota, "Üç parçaya bölünerek yönetimini yeniden inşa etmek iyi bir karar." dedi.

Öte yandan Toshiba, geçtiğimiz nisan ayında özel sermaye şirketi CVC Capital Partners'ın 20 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetmişti.