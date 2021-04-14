Toshiba CEO'su Nobuaki Kurumatani istifa etti

Toshiba CEO'su Nobuaki Kurumatani, şirketi satın almak için teklif veren CVC ile bağları nedeniyle görevinden ayrıldı.

1939 yılında kurulan ve tüketici elektroniği denince sayılı şirketler arasında gösterilen Japon devi Toshiba, 1985 yılında girdiği dizüstü bilgisayar pazarından geçtiğimiz yıl çekilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Toshiba, özel sermaye şirketi CVC Capital Partners'tan 20 milyar dolarlık bir satın alma teklifi aldığını açıklamış ve biz de bu haberi sizlerle paylaşmıştık.

TOSHIBA CEO'SU İSTİFA ETTİ

Toshiba CEO'su Nobuaki Kurumatani, Toshiba’ya katılmadan önce CVC’nin Japonya biriminin başkanı olarak görev yapıyordu. Bu nedenle Nobuaki'nin satın alma görüşmelerinde etkili olabileceği söyleniyordu.

Ancak tecrübeli CEO, şirketi satın almak için teklif veren CVC ile olan bağları nedeniyle yatırımcıların ve çalışanların desteğini kaybetti ve istifa etmek zorunda kaldı.

Toshiba'dan yapılan açıklamada, CEO Kurumatani'nin istifasının kabul edildiğini ve yerine Yönetim Kurulu Başkanı Satoshi Tsunakawa'nın atandığı bildirildi.

Borsa verilerine göre Toshiba’nın piyasa değeri 1,7 trilyon yenin (15,8 milyar ABD doları) biraz üzerinde seyrediyor.