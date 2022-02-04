Toshiba, çip üretimini ikiye katlamak için 1 milyar dolar yatırım yapacak

Toshiba, çip üretimini ikiye katlamak için 1 milyar dolar yatırım yapacak

Toshiba, güç yönetimi yarı iletkenlerin üretimini 2 katına çıkarmak için 1 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Bu yılın başlarında ortaya çıkan ve başta otomotiv olmak üzere birçok sektörü etkileyen küresel çip krizi, aylar geçmesine rağmen hala çözülebilmiş değil.

Birçok ülke, çip üretimine dev yatırımlar yapacağını duyursa da sektörden gelen haberler pek de olumlu değil.

Toshiba, cuma günü yaptığı açıklamada, güç yönetimi yarı iletkenlerinin iki katından fazla üretimine yaklaşık 125 milyar yen (1.09 milyar dolar) yatırım yapacağını duyurdu.

YENİ TESİS KURACAK

Japon şirket; otomobillerde, elektronik cihazlarda ve endüstri ekipmanlarında elektrik gücünü verimli bir şekilde kontrol eden güç yönetimi çipleri için orta Japonya'da son teknoloji bir üretim tesisi kuracak.

Toshiba sözcüsü, Toshiba'nın yeni tesise yaklaşık 870 milyon dolar yatırım yapacağını ve mevcut bir çip fabrikasında inşa ettiği 300 milimetrelik üretim hattına 220 milyon dolar harcayacağını söyledi.

Yeni tesisin Mart 2025'te faaliyete geçmesi planlanıyor. İlk aşama tamamlandığında, Toshiba'nın güç yongası çıkış kapasitesi mevcut seviyesinin 2,5 katı olacak. Sözcü, talebe bağlı olarak yeni tesisin ek yatırımla daha da genişleyebileceğini söyledi.

KRİZ, 2023'E KADAR DEVAM EDEBİLİR

Önemli çip üreticilerinden birisi olan Toshiba'nın direktörü Takeshi Kamebuchi,, çiplere duyulan talepten dolayı arzın 2022'e Eylül'e kadar düzelemeyeceğini ve bu yüzden sıkıntıların 2023'e kadar devam edeceğini açıklamıştı.