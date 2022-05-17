Toshiba, şirketin satışı için görüşmelere başladı

Toshiba, şirketin satışı için görüşmelere başladığını ve tekliflerin değerlendirildiğini açıkladı.

1939 yılında kurulan ve tüketici elektroniği denince sayılı şirketler arasında gösterilen Japon devi Toshiba'da sular durulmuyor.

1985 yılında girdiği dizüstü bilgisayar pazarından 2020 yılında çekilen ve CEO'su istifa eden şirketin başkanı, yabancı yatırımcıların çıkarlarını bastırmak için hükümetle iş birliği yaptığının anlaşılmasının ardından görevden alınmıştı.

Toshiba, daha odaklı bir yapı kurmak amacıyla bölünme kararı aldığını bu yılın başlarında duyurmuştu.

Satın alma görüşmeleri başladı

Bir süre önce satış kararı alan Japon devi Toshiba, olası satışı için 10 potansiyel talip olduğunu ve görüşmelerin başladığını duyurdu.

Duyuruda taliplerin kimlikleri açıklanmasa da Bain Capital, daha önce Toshiba'yı satın almak istediğini açıklamıştı.

Yaklaşık 150 yıllık piyasa geçmişiyle Toshiba'nın, "yeniden yapılanma ve reform" sürecini, hazirandaki olağan hissedarlar toplantısında nihai karara bağlaması bekleniyor.