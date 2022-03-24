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    Toshiba'nın ikiye bölünme planı reddedildi

    Toshiba, aylarca süren toplantıların ardından şirketi ikiye ayırma kararı almıştı. Ancak bu kararın reddedildiği açıklandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.03.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 10:17
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    Toshiba'nın ikiye bölünme planı reddedildi

    1939 yılında kurulan ve tüketici elektroniği denince sayılı şirketler arasında gösterilen Japon devi Toshiba'da sular durulmuyor.

    1985 yılında girdiği dizüstü bilgisayar pazarından 2020 yılında çekilen ve CEO'su istifa eden şirketin başkanı, yabancı yatırımcıların çıkarlarını bastırmak için hükümetle iş birliği yaptığının anlaşılmasının ardından görevden alınmıştı.

    BÖLÜNME KARARI ALINDI

    Toshiba, daha odaklı bir yapı kurmak amacıyla bölünme kararı aldığını bu yılın başlarında duyurmuştu. Şirketin içinde farklı seslerin çıkması, Toshiba'yı sonunda ayrılığa iterken, yaşanan ayrılık sonrası Toshiba'nın 2 bağımsız şirket halini alması planlanıyordu.

    TOSHIBA

    BÖLÜNME PLANI REDDEDİLDİ

    Toshiba olağanüstü hissedarlar toplantısında, firmanın ikiye bölünmesi planı müzakere edildi.

    Toplantıda, şirket yönetiminin teklif ettiği ikiye bölünme planı, hissedarların oylarının basit çoğunluğunu elde edemedi.

    En büyük ikinci hissedar olarak tanınan 3D Investment Partners'ın, firmanın "satışı dahil alternatiflerin" müzakeresi teklifi de reddedildi.

    Toplantı sonrası konuşan Toshiba Üst Yöneticisi (CEO) Şimada Taro, "Hissedarlarımızın düşünceleri temelinde, kurumsal değerin artırılması için tüm seçenekleri değerlendireceğiz." dedi.

    SON KARAR HAZİRANDA

    Yaklaşık 150 yıllık piyasa geçmişiyle Toshiba'nın, "yeniden yapılanma ve reform" sürecini, hazirandaki olağan hissedarlar toplantısında nihai karara bağlaması bekleniyor.


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