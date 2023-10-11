Toyota, astronotların Ay'da süreceği yeni araç konseptini tanıttı Toyota, astronotların Ay boyunca sürebileceği; artırılmış gerçeklik ekranı, havasız lastikler ve joystick kumandalarıyla donatılan yeni konsept aracını görücüye çıkardı.

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İnsanların Ay'da en son yürümesinden bu yana elli yıldan fazla zaman geçti; ancak iki yıldan biraz daha uzun bir süre içinde Ay yüzeyine geri dönebiliriz.

NASA, Artemis programının bir parçası olarak, 2030'larda bir üs kurulacak olan Dünya'nın tek doğal uydusuna ilk kadını ve ilk siyahi insanı göndermek istiyor.

Ancak Ay'da kalıcı bir varlığımız olacaksa, astronotların etrafta dolaşmak için bir yola ve araca ihtiyaçları olacak.

İşte Toyota'nın yeni Ay aracı konsepti de burada devreye giriyor. Şu anda sadece bir konsept, ancak elektrikli SUV, geleceğin nasıl görünebileceğine dair bir vizyon sunuyor.

Toyota'nın yeni Ay aracı neler sunacak

Başlangıç ​​olarak araç daha çok Dünya'da görebileceğiniz bir arabaya benziyor. Ancak panoramik bir manzaraya, artırılmış gerçeklikle desteklenen gösterge paneline ve Ay'daki engebeli araziyi ve potansiyel krater büyüklüğündeki çukurları tespit edebilen bir dizi kamera ve sensöre sahip.

Aracın lastikleri ise tamamen havasız. Çünkü Ay'ın zorlu koşulları, normal lastiklerin kısa sürede patlamasına neden olabilir.

Aracın ayrıca ızgarasında ve arkasında Toyota amblemi bulunuyor, tekerlek içi elektrik motorlarıyla donatılıyor ve belki de en heyecan verici olanı kumanda tarafından kontrol ediliyor olması.

Tasarım, Toyota'nın orijinal FJ40 Land Cruiser'ından ve Japon otomobil üreticisi ve Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından geliştirilen gerçek Lunar Cruiser'dan esinlendi.

Bu altı tekerlekli, kendi kendine giden gezici, 2029'da Ay'a inmek üzere inşa ediliyor ve Ay yüzeyinde 10 bin km'ye kadar seyahat etme kapasitesine sahip olacak.

Karavan benzeri elektrikli araç, iki kişiyi 14 güne kadar taşıyacak ve bu kişilerin Ay boyunca seyahat ederken içeride yaşamalarına ve çalışmalarına olanak tanıyacak.

Buna karşılık, Baby Lunar Cruiser isimli araç, Toyota'nın küresel tasarım ağının Amerika'daki merkezi olan CALTY Design Research tarafından oluşturuldu.

Konseptteki devrim niteliğindeki teknolojinin bir kısmı, Toyota'nın geleceğin araçlarında ve Dünya'daki engebeli arazilerle mücadelede için de kullanılabilecek.

CALTY'nin tasarım stüdyosunun 50. yıl dönümünü kutlamak için piyasaya sürülen tasarım, Japonya'da insanlar arasında Ay'a olan ilginin giderek arttığı döneme denk geliyor.

Ispace adlı bir Japon start-up girişimi, bu yılın başlarında Ay'a inen ilk özel şirket olmayı denedi, ancak yüzeye çakıldı.

Ay'a kontrollü iniş gerçekleştiren yalnızca dört ülke var: ABD, eski Sovyetler Birliği, Çin ve Hindistan.