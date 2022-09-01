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    Toyota, batarya üretimi için 5.6 milyar dolar yatıracak

    Toyota, Japonya'da ve ABD'de batarya üretimi gerçekleştirmek üzere 5.6 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 09:27
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    Toyota, batarya üretimi için 5.6 milyar dolar yatıracak

    Son yıllarda elektrikli otomobillere olan ilgi oldukça fazla. Bu nedenle birçok marka, bu pazara dev yatırımlar yapmaya başladı. Bu markalardan biri olan Japon üretici Toyota, elektrikli araçlar için kesenin ağzını açtı.

    Toyota, Japonya ve ABD'de batarya üretimi gerçekleştirmek üzere 5.6 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

    Toyota'nın bu büyük yatırımımın 2.5 milyar dolarlık kısmı Kuzey Karolina'da kurulacak olan batarya üretim tesisine gidecek.

    Toyota'nın üretim kapasitesi artacak

    Bu yeni yatırım sayesinde şirketin Japonya ve ABD'deki toplam batarya üretim kapasitesi 40 gigawatt-saate kadar artırılacak.

    Ayrıca yatırım kapsamında öncekilere kıyasla daha verimli üretim hatları kurulacak ve çalışanlar batarya üretimi konusunda eğitilecek.

    toyota

    Söz konusu yatırımla birilikte, batarya üretiminin 2024 ve 2026 yılları arasında başlaması bekleniyor.

    Toyota'nın Japonya ve ABD'de ürettiği bataryalar, sadece bu ülkelerde değil şirketin elektrikli araç sattığı tüm pazarlarda kullanılacak.


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