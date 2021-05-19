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    Toyota iki üretim hattını durduracak

    Toyota Motor, küresel yarı iletken çip tedarik sorunu nedeniyle haziran ayında ülke içindeki iki üretim hattını durduracağını söyledi.
    • AA
    • 19.05.2021 - 05:50
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    Toyota iki üretim hattını durduracak

    Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticileri tedarik sorunu yaşıyor.

    8 GÜN SÜREYLE DURDURULACAK

    Japon otomobil üreticisi Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate ve Miyagi fabrikalarında 7 Haziran'dan itibaren iki üretim hattını en fazla 8 gün süreyle durduracak.

    Bu sürede firmanın C-HR, Yaris Cross ve Yaris compact modellerinin imalatının etkileneceği ve araç üretiminin yaklaşık 20 bin azalacağı tahmin ediliyor.

    Toyota iki üretim hattını durduracak #1

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