Toyota'nın desteklediği otonom araç kaza yaptı

Toyota tarafından desteklenen ve otonom araç teknolojileri geliştiren Pony.Ai, geçtiğimiz günlerde bir kazaya karıştı ve şirketin sürücüsüz test izni iptal edildi.

Teknolojinin son yıllarda bir hayli gelişmesiyle sürücüsüz otomobiller hayatımıza girdi. Her ne kadar bu otomobillerin kullanıldığı bölgeler şu an için kısıtlı olsa da testler devam ediyor.

Toyota'nın da desteklediği Çin merkezli Pony.ai şirketi, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Fremont bölgesinde sürücüsüz otomobil pilot programına bir süredir devam ediyordu.

TEST İZNİ ASKIYA ALINDI

28 Ekim'de otonom modda çalışan bir Pony.ai destekli Hyundai Kona elektrikli aracı, Fremont bölgesinde trafikte yol alırken bariyerlere ve trafik ışığına çarptı.

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken; Kaliforniya Motorlu Araçlar Departmanı (DMV), Çinli şirketin sürücüsüz araç test iznini askıya aldı.

Askıya alma, Pony.ai'nin Kaliforniya'da sürücüsüz test izni alan sekizinci şirket olmasından sadece altı ay sonra geldi.

Daha önce Google'ın sürücüsüz araç birimi Waymo ve General Motors tarafından desteklenen Cruise de otonom sürüş için izin almıştı.