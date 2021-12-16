TR uzantılı domainlerde evrak zorunluluğu kalkacak

Türkiye’deki şirketlerin “kurumsal yapıda” olduğunun ispatı sayılan "com.tr" uzantılı domainler, artık evraksız şekilde kaydedilebilecek.

Domain, Türkçe adıyla 'Alan adı', bir web sitesinin fiziksel adresinin karşılığı anlamına geliyor. Dünya genelindeki alan adı kayıtları ise ICANN tarafından gözetleniyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 1990 yılında ICANN'dan aldığı uluslararası yetki ile ülkemizin internet bağlantısını sağladı ve daha sonra kurduğu Nic.TR sistemi ile, '.tr' uzantılı alan adlarını tahsis etmeye başladı.

Ancak ODTÜ, 21 Aralık 2018 tarihinde imzaladığı sözleşme ile '.tr' uzantılı alan adları için sahip olduğu yetkiyi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) devretmişti.

EVRAK ZORUNLULUĞU KALKIYOR

Türkiye’deki şirketlerin “kurumsal yapıda” olduğunun ispatı sayılan com.tr domainler artık evraksız şekilde kaydedilebilecek. Atak Domain Genel Müdürü Bahaddin Yazıcı, “Evraksız dönem, domain sektöründe oldukça büyük bir hareketlilik yaratacak ve .tr uzantılı domain sayısı hızla milyonlu sayılara ulaşacak.” dedi.

TR domainler; müşteri güveni, prestij, web sitesi trafiği ve e-ticaret dönüşüm oranlarında artış gibi faydalar sağlıyor. Fakat tüm bu avantajlara rağmen şu an .tr uzantılı domain sayısı 378 bin 19.

Bu rakamın diğer ülke kodlu domainlere karşı oldukça düşük olmasının sebebini evrak gerekliliğine bağlayan Atak Domain Genel Müdürü Bahaddin Yazıcı, "Belge sorunu çok yakında ortadan kalkıyor. Kesin tarih belli olmasa da Ocak 2022’de Cumhurbaşkanının onayı ile .tr uzantılı domainlerin hiçbir belge olmadan tahsis edilebilmesi bekleniyor.” dedi.